T24 LogoT24 Logo
Dünya

Güney Kore’den Kuzey Kore’ye yeni 'canavar füzeler' ile gözdağı

Yeni füzeler, ABD ile mevcut ikili anlaşma uyarınca 800 kilometreye kadar sınırlandırılacak

10 Kasım 2017 11:31

Güney Kore’nin, Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerine karşı daha güçlü mücadele etmek amacıyla yeni balistik füze geliştirmeyi planladığı bildirildi. Yeni füze sistemine "canavar füzeler" ismi verileceği de öne sürüldü. Ancak füzeler, ABD ile mevcut ikili anlaşma uyarınca 800 kilometreye kadar sınırlandırılacak.

NTV'nin haberine göre, Güney Kore askeri makamı, mevcut füze mesafesine rağmen, yük kapasitesini arttırarak ABD GBU-28 lazer güdümlü “bunker buster” bombasının iki ya da üç katı kadar etkili yeni "canavar füzeler" geliştirebileceklerini söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında, başkent Seul'deki zirvede Washington'un yük kısıtlamalarını kaldırmayı kararlaştırmıştı.

ETİKETLER

Güney KoreBalistik FüzeKuzey Kore

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24