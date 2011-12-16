T24 LogoT24 Logo
Dünya

Güney Kore'den İran'a yeni yaptırımlar SEUL (A.A) 

16 Aralık 2011 12:53

-Güney Kore'den İran'a yeni yaptırımlar SEUL (A.A) - 16.12.2011 - Güney Kore, İran'a yaptırımları ağırlaştırıyor. Güney Kore Maliye Bakanlığı, İran'ın nükleer programıyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen 100'den fazla kuruluş ve kişiyle mali anlaşmaların sınırlandırılacağını bildirdi. Bakanlık açıklamasında, 99 teşebbüs ve 6 kişinin yaptırımlar listesine alınacağı belirtildi, ancak ayrıntılı bilgi verilmedi. Güney Kore halihazırda 120'den fazla kuruluşa benzer yaptırım uyguluyor. BM'nin, İran'ın nükleer silah programını geliştirdiği yolundaki raporunun ardından İran'a yaptırımların artırılması için ABD liderliğinde kampanya başlatılmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24