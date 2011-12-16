-Güney Kore'den İran'a yeni yaptırımlar SEUL (A.A) - 16.12.2011 - Güney Kore, İran'a yaptırımları ağırlaştırıyor. Güney Kore Maliye Bakanlığı, İran'ın nükleer programıyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen 100'den fazla kuruluş ve kişiyle mali anlaşmaların sınırlandırılacağını bildirdi. Bakanlık açıklamasında, 99 teşebbüs ve 6 kişinin yaptırımlar listesine alınacağı belirtildi, ancak ayrıntılı bilgi verilmedi. Güney Kore halihazırda 120'den fazla kuruluşa benzer yaptırım uyguluyor. BM'nin, İran'ın nükleer silah programını geliştirdiği yolundaki raporunun ardından İran'a yaptırımların artırılması için ABD liderliğinde kampanya başlatılmıştı.