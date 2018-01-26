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Dünya
Deutsche Welle

Güney Kore'deki hastane yangınında 41 kişi öldü

Güney Kore'nin Miryang kentinde yaşlıların kaldığı bir hastanede çıkan yangında onlarca kişi öldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

26 Ocak 2018 12:03

Güney Kore'nin Miryang kentindeki bir hastanede çıkan yangında ilk belirlemelere göre, çoğu gaz zehirlenmesinden olmak üzere en az 41 kişi öldü, 10’u ağır 45 kişi de yaralandı. Yetkililer, sadece bir hastanın yanarak hayatını kaybettiğini ve dumandan zehirlenerek ölenlerin kimlik tespitinin yapılmakta olduğunu açıkladı.

Çoğunlukla bakıma muhtaç yaşlı kimselerin kaldığı Sejong Hastanesi’nde çıkan yangın acil servis bölümünde başlayarak binayı sardı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Hastanede 194 hasta bulunyordu.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin girişten üst katlara sıçramasını önlemek için büyük mücadele verdi.

Yaşlılar hastanelerde barınıyor

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in kriz toplantısında, yaralı kurtarılanlara her türlü yardımın yapılması ve yangının çıkış nedeninin tespit edilip bu gibi felaketleri önleyici tedbirler alınması için direktif verdi.

Dünyanın nüfusu en hızlı yaşlanan ülkelerinden Güney Kore'de çok sayıda bakıma muhtaç yaşlı hastanelerde barındırılıyor.

Başkent Seul'da Aralık ayında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Hafta sonunda altı kişinin ölümüyle sonuçlanan motel yangınının da içkili olduğu için oda verilmeyen bir müşteri tarafından çıkarıldığı tespit edilmişti.

2014 yılında bir bunama hastasının kundakladığı yaşlılar hastanesinde 21 hasta can vermişti.

DW/AP,AG/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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