Güney Kore'deki feribot faciasında kaptanın idamı istendi



Güney Kore'de 16 Nisan'da batan Sewol gemisiyle ilgili iddianame tamamlandı. Faciada 250'si öğrenci, 300'den fazla kişi can vermişti.

10 Haziran'da kazayla ilgili açılan davada kaptan Lee Joon Seok ve mürettebatın üç üst düzey üyesi ölüme sebebiyet verme suçundan yargılanıyor. Mürettebatın 11 üyesinin de deniz hukukunun muhtelif maddelerini ihlalden cezalandırılması isteniyor.

Beceriksizlik, yolsuzluk, aç gözlülük

Kazayla ilgili temmuz ayında yayınlanan bilirkişi raporunda "beceriksizlik, resmi kurumların yetersiz kalması, yolsuzluk ve işletmeci şirketin açgözlülüğü" kazanın nedenleri arasında gösterilmişti.

İddianamede kaptan hakkında şu ifadelere yer verildi: "Gemisini ve yolcuları kaderlerine terk etti. Kendini haklı çıkarmaya çalıştı, yalan söyledi. Facia sonrası pişmanlık da göstermedi. Bu nedenle ölüm cezasına çarptırılmasını istiyoruz."

Kaptan yolculardan önce gemiyi terk etti

Yolculara yerlerinden ayrılmama talimatı veren kaptan ve mürettebatın üst düzey görevlilerinin gemiyi terk ettiği, buna karşılık yolcuların kaptanın talimatını dinleyerek 1 saatten fazla bir süre kamara ve koltuklarında beklediğine dikkat çekildi.

69 yaşındaki kaptan, mahkemeye verdiği ifadede hatasını kabul etmiş, köprüüstünü tecrübesiz bir zabite terk etmesinin doğru olmadığını ifade etmişti.