Güney Kore'deki felaket istifa getirdi

Güney Kore Başbakanı Chung Hong Won, 300'den fazla kişinin ölümü ve kaybolmasıyla sonuçlanan feribot kazası nedeniyle istifasını sundu.

16 Nisan'da batan "Sewol" feribotu kurbanların aileleri, hükümeti, sevdiklerini korumak veya kurtarmak için yeterince çaba göstermemekle suçlamıştı.

Başkent Seul'de bir basın toplantısı düzenleyen Chung Hong Won, "kazayı izleyen saatlerde hükümetin yetersiz kaldığını" kabul etti; "sorumluluğu üstlenerek görevden ayrılmak benim için en doğrusuydu" dedi.

'Çığlıklar geceleri uyutmuyor'

Başbakan Chung Hong Won, "Kazanın ardından günler geçti, ama kurbanların aile ve yakınlarının çığlıkları hâlâ geceleri rahat uyumama engel oluyor" ifadesini kullandı.

Güney Kore'de yürütme gücü büyük ölçüde Devlet Başkanı'nın elinde olduğundan Başbakan'ın istifası sembolik bir anlam taşıyor.

Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin sözcüsü Min Kyung-wook, Park'ın, başbakanın istifasını değerlendirerek karar vereceğini açıkladı.

Chung, geçen hafta batan feribotun yakınındaki adaya ziyaretinde kurbanların yakınları tarafından soru yağmuruna tutulmuş ve aracının önü kesilmişti.

115 kişi hâlâ kayıp

Güney Kore'de yolcularının büyük bölümünü öğrencilerin oluşturduğu feribot, 16 Nisan'da batmıştı. Kazadan sonra 187 kişinin cesetlerine ulaşılırken, 115 kişinin hâlâ kayıp olduğu belirtiliyor. Kazadan 22'si mürettebat 174 kişi de kurtulmuştu.

Kaptan Lee Joon Seok ve mürettebat, yolcuların tahliyesini geciktirmek ve batan feribottan kaçarak yolcuları yüzüstü bırakmakla suçlanıyor. "Görevi ihmal" suçlamasıyla şimdiye kadar aralarında kaptan ve yardımcısının da bulunduğu 8 kişi tutuklandı.