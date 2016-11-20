Güney Kore'de yüz binler sokakta, istifa bekliyor

Güney Kore'de Cumhurbaşkanı Park Geun-hye'in istifası etmesini talep eden yüz binler sokaklardan çekilmiyor. Başsavcı Lee Young-ryeol, Park'ın suç işlemek için gizli ittifak oluşturduğunu fakat dokunulmazlığının bulunduğunu söyledi.

Başsavcı Lee, Güney Kore Cumhurbaşkanı Park’ın eski dostuyla bağlantılı yolsuzlukluk skandalında rolü olduğunu belirterek, kısa süre içinde sorgulanacağını ifade etti. Bu soruşturma gerçekleşirse Park, ülkenin görevi başında savcılar tarafından sorgulanan ilk devlet başkanı olacak.

İş adamlarına bağış zorlaması

sözcü'nün haberine göre; Park Geun-hye’ın resmi bir görevi olmayan eski dostu Choi Soon-sil’in önemli devlet işlerine müdahil olmasına izin vermesiyle ülke tarihinde son yılların en büyük skandalı patlak vermişti.



Choi, Park ile ilişkisini kullanarak iş adamlarını bazı vakıflara bağış yapmaya zorlamakla suçlanıyor.



Park’ın önemli konuşma metinlerini kaleme aldığı ortaya çıkan Choi'un ayrıca kültürel ve spor faaliyetlerini destekleme adı altında, yardım kuruluşlarından zimmetine yaklaşık 9 milyon dolar geçirdiği iddia ediliyor.

Yardımcıları hakkında soruşturma başlatıldı

Park’ın eski yardımcılarından siyasi koordinasyondan sorumlu An Chong-bum ve özel işlerinden sorumlu Jeong Ho-seong hakkında, 6 Kasım’da, Choi'un yol açtığı skandal ile bağlantılı olarak yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmaktan soruşturma açılmıştı.