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BBC Türkçe

Güney Kore’de Samsung ofisine baskın

Güney Kore’de savcılar, Devlet Başkanı Park Geun-hye hakkındaki siyasi skandalla ilgili olarak Samsung’un ofisine baskın düzenledi.

08 Kasım 2016 10:22

Güney Kore'de savcılar, Devlet Başkanı Park Geun-hye hakkındaki siyasi skandalla ilgili olarak Samsung'un ofisine baskın düzenledi.

Savcılar Samsung'un, devlet başkanının yakın arkadaşı Choi Soon-sil ve kızına para verdiğine yönelik suçlamaları inceliyor.

Choi, siyaseti etkilemek ve çıkar sağlamak için bu ilişkiyi kullanmakla suçlanıyor.

Samsung BBC'ye verdiği bilgide baskını doğrularken konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

İstifa çağrılarının yöneltildiği Devlet Başkanı Park daha önce bu skandal nedeniyle özür dilemişti.

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Güney Kore'yi haftalardır sarsan skandalda savcılar Samsung'un, Choi'nin kızının Almanya'daki binicilik derslerine maddi destek olmak için Choi ve kızının sahibi olduğu bir şirkete 2.8 milyon avro yatırdığına yönelik suçlamaları inceliyor.

Savcılar eşzamanlı olarak Kore Binicilik Federasyonu ve Kore Atçılık Birliği'nin de ofislerini bastı.

3 Kasım'da tutuklanan Choi, yolsuzlukla suçlanıyordu.

On binlerce Güney Koreli günlerdir başkent Seul sokaklarında Başkan Park'ı istifaya çağıran eylemler düzenliyordu.

Park'ın uzun yıllardır arkadaşı olan Choi'nin tarikat lideri babası Choi Tae-min, Park'ın babası ve eski devlet başkanı Park Chung-hee ile yakın ilişkilere sahipti.

Choi, Kore'deki şirketleri kendi kontrolündeki vakıflara milyonlarca dolar bağış yapmaya zorlamakla suçlanıyor.

Skandalla ilgili özür dileyen Devlet Başkanı Park, Choi'nin konuşmalarına bile müdahale ettiğini kabul etmişti.

Park, skandalın ardından başbakanı değiştirip, kabineyi yeniden yapılandırıp, birkaç yaverini kovsa da Park'ın istifasına yönelik çağrılar kesilmedi.

Skandal nedeniyle Park'ın toplumdaki desteği yüzde 5'e kadar düştü.

Ana muhalefet partisi Demokratik Parti'nin lideri Choo Mi-ae, Park'ın samimiyetine inanmadığını ve başbakanı Parlamento'nun seçmesi gerektiğini açıklamıştı.

Park, başa baş geçen bir seçim yarışının ardından 2012'de ülkenin ilk kadın devlet başkanı olmuştu.

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