Güney Kore'de on binler sokaklara döküldü

Güney Kore'de cumartesi günü düzenlenen son yılların en büyük hükümet karşıtı gösterisinde, protestocular Devlet Başkanı Park Geun’un istifa etmesi çağrısını yineledi. Başkent Seul'daki devlet başkanlığı sarayının yakınında toplanan göstericiler, "Park Geun Hye, istifa et!" çağrılarının yer aldığı dövizler taşıdı.

Organizatörlere göre gösteriye 500 bin kişi katılırken, polis katılımcı sayısının 190 bin dolayında olduğunu açıkladı. KBS radyosunun haberine göre, dünya genelinde aralarında ABD ve Almanya'nın da olduğu 10'dan fazla ülke 30'dan fazla kentte Park karşıtı gösteriler düzenlendi.

Park'ın, yakın arkadaşı Choi Soon-Sil'a resmi görevi olmamasına karşın önemli devlet işlerine müdahil olmasına izin vermesi nedeniyle istifası isteniyor. Park'ın eski danışmanı olan Choi Soon Sil'in devlet başkanı ile olan yakınlığını, önemli Güney Koreli şirketlerden olan Samsung'dan çeşitli vakıflara bağış yapılması için kullandığı ve bunu de kendi menfaatine çevirdiği iddia ediliyor. 60 yaşındaki Choi, 'dolandırıcılık ve makamı suistimal etmek' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Park skandaldan ötürü iki kez özür diledi. Park karşıtı protestolar yaklaşık 1 haftadır devam ediyor.

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Afp/dpa, BÖ/CN