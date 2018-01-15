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Dünya

Güney Kore'de kriptopara yasağından geri adım

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Ocak (DHA) – Güney Kore, kripto para yatırımcılarının protestoları ve hükümetin politikalarını gözden geçirmesinin ardından, kripto para hesaplarını yasaklama kararından geri adım attı

15 Ocak 2018 19:45

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Ocak (DHA) – Güney Kore, kripto para yatırımcılarının protestoları ve hükümetin politikalarını gözden geçirmesinin ardından, kripto para hesaplarını yasaklama kararından geri adım attı.
Korea Joongang Daily’deki habere göre, ülkenin en büyük altı bankasına, \"kimlik bilgileri gizli şekilde işlem yapmayı engelleyen sistemi kurdukları takdirde\" yeniden kripto para hesabı açma izni verildi.
Habere göre ülkenin finansal denetim organı bankalara müşterilerin gerçek kimliklerini doğrulamak ve para aklama faaliyetlerini engellemek için bir yöntem bulana kadar kripto para hesabı açmamalarını salık verdi.
Bu plana göre bankalar sanal hesap açamayacak ve yeni hükümet tarafından denetlenebilen gerçek kimlik bilgilerini içeren bir kimlik saptama sistemi kullanılacak. Yeni sistemin 20 Ocak civarında kullanılmaya başlanması bekleniyor.

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