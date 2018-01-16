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Ekonomi

Güney Kore'de kripto para hesaplarını yasaklama kararı geri çekildi; Bitcoin, yükselişe geçti

Piyasanın 24 saatlik toplam işlem hacmi 34.9 milyar dolar olarak hesaplandı

16 Ocak 2018 11:31

Sanal para birimi Bitcoin, Güney Kor'den gelen kripto para hesaplarını yasaklama kararının geri çekilmesinin etkisiyle, yüzde 4.96 arttı,  14 bin 282 dolardan işlem görüyor.

İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, ancak, son günlerde farklı ülkelerden gelen "düzenleme" haberleriyle sert dalgalanmalar yaşayan kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, Güney Kore´den gelen kripto para hesaplarını yasaklama kararının geri çekilmesinin etkisiyle, yüzde 4.96 arttı.

Bin 438 adet kripto para biriminin oluşturduğu kripto para birimleri piyasasında Cardano, son bir haftada istikrarlı bir artışla, piyasa değeri açısından yedinci sıradan, beşinci sıraya yükseldi. Cardano, son 24 saatte yüzde 6.84 artışla 0.82 dolara çıktı.

Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, yüzde 4.96 artarak 14 bin 282 dolardan işlem görürken, 709.5 milyar dolarlık kripto para birimleri piyasasının yüzde 33.8'ini oluştururken, piyasanın 24 saatlik toplam işlem hacmi 34.9 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler ise şöyle:

- Ripple yüzde 1.95, Bitcoin Cash yüzde 3.51 Ethereum yüzde 0.84 azalırken, 

- Cardano yüzde 6.84, Bitcoin ise yüzde 4.96 arttı.

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