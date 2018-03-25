Güney Kore'de feribot kazası: 193 kişi kurtarıldı

Güney Kore sahil güvenlik yetkilileri, ülkenin güneybatısı açıklarında kayalıklara çarpan bir feribottaki 193 kişi kurtarıldı.

AP ajansının Güney Kore sahil güvenlik yetkililerinden aktardığına göre ülkenin güneybatı kıyısı açıklarında seyreden bir yolcu gemisi, bir balıkçı teknesine çarpmamak için dümen kırdı ve kayalıklara çarptı. Feribottaki 187 yolcu ve 5 mürettebat için kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Yetkililer 12.51 itibarıyla da tüm yolcuların kurtarıldığını açıkladı. Ancak gemideki kişi sayısı 158 yolcu ve 5 mürettebat olmak üzere toplamda 163 olarak revize edildi.

Güney Kore'de 2014'te yaşanan Sewol gemisi faciasında çoğu lise öğrencisi en az 300 kişi hayatını kaybetmiş, olay ülkenin en büyük gemi kazası olarak tarihe geçmiş ve ülkede infial yaratmıştı.