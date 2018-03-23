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Dünya

Güney Kore'de fazla çalışan memurun bilgisayarını kapatacaklar

Güney Kore Meclisi, çıkardığı yasa ile haftalık çalışma saatini 68'den 52'ye düşürmüştü

23 Mart 2018 15:42

Güney Kore'de, kamu görevlilerinin fazla mesai yapmalarını önlemek için çalışanların bilgisayarlarının cuma günü akşam saatlerinde kapatılması kararı alındı. Sadece başkent Seul'da yürürlüğe girecek bu yeni uygulamayla, kamu görevlilerinin çalışma saatleri aşamalı olarak düşürülecek.

Uygulamaya göre, 30 Mart Cuma günü kamu çalışanlarının bilgisayarları yerel saatle 20.00'de kapatılacak. Nisan ayının ikinci ve dördüncü haftalarındaki cuma günlerinde çalışanlar 19.30'da bilgisayarlarını kapatacak.

Mayıs ayından itibaren ise her cuma günü kamu görevlileri, 19.00'da bilgisayarlarını kapatarak iş yerinden ayrılacak.

Amaç, fazla çalışma kültürünün önüne geçme

Seul yönetimi, istisnalar hariç tüm kamu çalışanlarının uymasının zorunlu olduğu bu uygulamayla memurlardaki fazla çalışma kültürünün önüne geçilmeye çalışıldığını açıkladı. Yeni düzenlemeye rağmen, kamu çalışanlarının yüzde 67.1'i, kendilerinin bu uygulamadan muaf tutulmasını istiyor.

Güney Kore, dünyada en fazla çalışma saatinin olduğu ülkelerin başında geliyor. Kamu görevlileri yıllık ortalama 2739 saat çalışıyor. Bu süre, gelişmiş ülkelerdeki ortalama mesai süresinden 1000 saat daha fazla.

Güney Kore Meclisi, bu ay başında çıkardığı yasa ile haftalık çalışma saatini 68'den 52'ye düşürmüştü.

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