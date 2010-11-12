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Dünya

GÜNEY KORE'DE ASKERİ UÇAK DÜŞTÜ SEUL (A.A)

12 Kasım 2010 10:44

-GÜNEY KORE'DE ASKERİ UÇAK DÜŞTÜ SEUL (A.A) - 12.11.2010 - Güney Kore'ye ait bir askeri uçak, eğitim uçuşu sırasında düştü. Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, uçağın 2 pilotunun akıbetinin ne olduğunun henüz açıklık kazanmadığı bildirildi.  Bakanlıktan ismi gizli kalmak koşuluyla açıklamada bulunan bir yetkili, RF-4C tipi devriye uçağının, yerel saatle 12.30 (TSİ 05.30) sularında, başkent Seul'un 210 kilometre güneyindeki Jeonju'da düştüğünü belirtti. Kazanın nedeninin henüz bilinmediğini kaydeden yetkili, bir helikopterin, uçağın enkazını ve 2 pilotu aramak amacıyla uçağın düştüğü bölgeye gönderildiğini, ayrıca ordunun da uçağın düştüğü yerde yaralı olup olmadığını belirlemeye çalıştığını söyledi. 

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