Güney Kore'de deki gemi faciasında 5 kişi hayatını kaybetti

Güney Kore’de 450'den fazla kişi taşıyan bir feribot, henüz bilinmeyen bir sebeple sulara gömüldü. Daha önce 368 kişinin kurtarıldığını açıklayan Güney Koreli yetkililer, kurtarılan kişi sayısını 174 olarak değiştirdi. Bu açıklama, can kaybının 300'e kadar çıkabileceğine dair endişeleri artırdı. 5 yolcunun yolcunun cansız bedenine ulaşıldı. yapılan araştırmada geminin kayalıklara çarptığı için battığı ortaya çıktı

Güney Kore'nin batı kıyısındaki Incheon limanından kalkan geminin, güneydeki Byungpoong Adası'nın yaklaşık 20 kilometre açıklarında sorun yaşadığı belirtildi.

Batma nedeni belli oldu

Incheon Limanı'ndan turistik Jeju Adası'na çoğu lise öğrencisi 459 yolcu taşıyan gemi, bir kayaya çarptıktan sonra battı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap, haftada iki kez Incheon-Jeju seferine çıkan 146 metre uzunluğundaki feribotun, 1994'te Japonya'da üretildiğini belirtti.

Feribot en fazla 921 kişi, 180 araç ve 152 konteyner taşıma kapasitesine sahip.

Güney Kore'nin son 20 yılın en büyük deniz felaketiyle karşı karşıya olduğu da açıklandı.

Batmadan önce darbe sesi duyuldu

Bazı görgü tanıkları geminin yan yatıp hızlıca batmasından önce bir darbe sesi duyduklarını belirttiler. Bir görgü tanığı geminin sallandığını ve yan yatmaya başladığını, bu arada yolcuların birbirine çarpıp düştüklerini söyledi.

Olay sırasında hava koşullarının iyi olduğu aktarılıyor. Geminin 900 kişi taşıma kapasitesi olduğu belirtiliyor.Yolculardan en az 325’inin öğrenci ve öğretmenlerden oluştuğu açıklandı.Kurtarılan yolcular, gemi batmadan önce büyük bir çarpma sesi ve gürültü duyduklarını belirtti. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yolcu sayısı 459

Geminin imdat sinyali göndermesi üzerine bölgeye onlarca helikopter ve kurtarma gemisi gönderildi. Yan yatan feribot yaklaşık iki saat içinde büyük oranda sulara gömüldü.

Güney Koreli yetkililerden yapılan ilk açıklamalarda, 368 kişinin kurtarıldığı duyuruldu. Ancak yetkililer, daha sonra bu sayının gerçeğini yansıtmadığını belirtti.

Denizcilik Bakanlığı Sözcüsü, AFP'ye yaptığı açıklamada, kurtarılan kişi sayısının 164 olduğunu söyledi. Sözcü, feribottaki toplam yolcu ve mürettebat sayısının ise 477 değil, 459 olduğunu belirtti.

AFP'ye konuşan sahil güvenlik yetkilisi, "368 kişinin kurtarıldığı bilgisi nereden çıktı bilmiyorum" dedi.

293 kişinin bulunması için yürütülen arama kurtarma çalışmaları çok sayıda tekne ve helikopterle sürdürülüyor. Onlarca kişinin batan feribotun içinde sıkışmış olabileceği, deniz suyunun aşırı soğuk olmasının da yolcuların yaşam mücadelesini zorlaştırabileceği ifade ediliyor.

Kurtarılan yolcular, gemi batmadan önce büyük bir çarpma sesi ve gürültü duyduklarını belirtti.

Feribottakilerden 325’inin öğrenci, 15'inin öğretmen, 30'unun da mürettebat olduğu açıklandı.