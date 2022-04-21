Güney Kore Yüksek Mahkemesi, eşcinsel askerlere verilen hapis cezasını bozdu

Güney Kore Yüksek Mahkemesi, perşembe günü, eşcinsel ilişki yaşadıkları için Askeri Mahkeme tarafından hapis cezası verilen iki askerin mahkumiyetini bozdu. Mahkeme, "Bu olayların cezalandırılması; insanların onurunu, eşitlik hakkını ve Anayasa ile güvence altına alınmış mutluluğu sürdürme hakkını ihlal edebilir" dedi.

Reuters'ta yer alan habere göre; Yargıtay, Askeri Mahkeme tarafından verilen 'hapis cezası' kararının, sanıkların kendi kişisel alanlarında gerçekleşen ilişkilerinin rızaya dayalı olup olmadığını dikkate almadığını ve cinsel tercihlerinin, askerlerin tayin hakkını kısıtladığını söyledi.

Savunma Bakanlığı ise 'Yüksek Mahkeme'nin verdiği kararın amacını' kapsamlı bir şekilde gözden geçireceğini bildirdi.

Siviller için eşcinsel ilişkinin yasa dışı sayılmadığı Güney Kore'de, iki asker 'görev dışındayken' eşcinsel ilişkiye girdikleri gerekçesiyle suçlanarak hapis cezasına tabii tutuldu.

İnsan hakları grupları, Güney Kore'yi yıllardır ordudaki erkekler için eşcinsel ilişkileri suç saymaktan çıkarmaya çağırdı ve yasaların eşcinsel askerlere karşı şiddeti, ayrımcılığı ve damgalamayı körüklediği konusunda uyardı.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı geçiren asker Byun Hui-su ise taburcu edildikten bir yıl sonra evinde ölü bulundu.