Güney Kore yine başaramadı

T24- Uzay sanayiinde rol üstlenmeye çalışan Güney Kore'nin uzaya füze gönderme denemelerinin ikincisi de başarısızlıkla sonuçlandı.



Bilimsel uydu taşıyan füzeyle kalkıştan 137 saniye sonra bağlantı kesildi. Füzenin infika ettiği sanılırken, bu başarısızlık uzaya füze fırlatma programlarına çok önem veren Güney Kore’de hayal kırıklığı yarattı.



Goheung'daki Naro uzay merkezindeki üsten fırlatılan KSLV1 roketinin seyrini izleyen kameralar, bağlantı kesildiği sırada gökyüzünde füzenin olması gereken yerde küçük bir parıltı kaydetti.



Roketin fırlatılışı fırlatma üssü yakınındaki yangın söndürme sistemindeki sızıntı yüzünden bir gün ertelenmişti. Güney Kore, yerli uzay programı oluşturmaya çalışıyor. Uzaya kendi uydusunu kendi füzesiyle fırlatan 10. ülke olmaya çalışan Güney Kore, 2009’daki ilk denemesinde de başarısızlıkla karşılaşmıştı.



İklim değişiminin etkilerini uzaydan gözlemleyip veri toplayacak olan bir uyduyu taşıyan KSLV1 roketi, Güney Kore ile Rusya’nın ortak yapımı ve yaklaşık 400 milyon dolara maloldu.