-GÜNEY KORE YENİ BİR ASKERİ TATBİKAT BAŞLATTI SEUL (A.A) - 06.12.2010 - Güney Kore, bugün ülke çapında yeni bir deniz tatbikatı başlattı. Güney Kore ordusundan bir sözcü, "tatbikatın başladığını" söyledi ancak yeri hakkında bilgi vermekten kaçındı. Ordu yetkilileri daha önce yaptıkları açıklamada tatbikatların, Kuzey Kore tarafından bombalanan Yeonpyeong adasının yakınında olmayacağını ancak batı kıyısı açıklarındaki bölgeleri kapsayabileceğini duyurmuştu. Güney Kore 23 Kasımda adada topçu eğitimi yapmış, Kuzey Kore de bu eğitimi gerekçe göstererek adayı bombalamış ve bu bombardımanda 4 kişi ölmüştü.