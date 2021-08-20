Güney Kore Wonu, Merkez Bankası'nın döviz listesine eklendi

Güney Kore Merkez Bankası ile Merkez Bankası (TCMB) arasında yapılan swap anlaşması ile Güney Kore Wonu, TCMB'nin döviz listesine eklendi.

Güney Kore Wonu, Merkez Bankası (TCMB) tarafından alım satım konusu yapılan dövizler arasında eklendi.

Konuya ilişkin Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili tebliğine ilişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası genelgesinde değişiklik yapılmasına dair genelge Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Güney Kore Wonu, daha önce Merkez Bankasınca alım satıma konu olmayan dövizler listesinde yer alıyordu.

Merkez Bankası bu ay içinde Çin ve Katar’dan sonra Güney Kore ile 2 milyar dolar tutarında (2,3 trilyon won, 17 milyar TL) swap anlaşması imzalamıştı.

TCMB, daha önce Çin ve Katar merkez bankaları ile para takası (swap) anlaşması yapmıştı.