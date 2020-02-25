Güney Kore ve ABD askeri tatbikatları Koronavirüs endişesiyle duracak

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ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Güney Kore'de görülme hızı artan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki ülkenin birlikte gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatlara bir süre ara verileceğini açıkladı.

Güney Koreli mevkidaşı Park Han-ki ile ortak basın açıklaması yapan Esper, iki ülkenin kendilerine gelecek tehlikelere karşı her türlü önlemi alacağını söyledi.

Güney Kore Savunma Bakanı Han-ki, ülkesinde vaka sayısının 893'e çıktığını, durumun ciddiyetini koruduğunu söyledi. Han-ki, iki ülkenin yakın koordinasyon için doğru kararları alacağını söyledi. Han-ki Güney Kore askeri personeli arasında 13 kişide Koronavirüs görüldüğünü hatırlattı.