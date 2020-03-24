Güney Kore: Trump, Koronavirüs salgınıyla mücadelede yardım istedi

Güney Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için yardım istediğini açıkladı.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in ofisinden yapılan açıklamada, Trump'ın Moon'la yaptığı telefon görüşmesinde bazı tıbbi malzemelerin ABD'ye gönderilmesini istediği belirtildi.

Hangi tıbbi malzemelerin talep edildiği ise açıklanmadı.

Güney Kore, Koronavirüs salgınıyla mücadeledeki başarısıyla övgü toplamıştı.

Özellikle mümkün olan en fazla kişiye test yapılmasını sağlaması Güney Kore'yi salgınla mücadelede en başarılı ülkelerden birine dönüştürmüştü.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, hükümetinin yeterli sayıda stoğa sahip olması halinde, ABD'ye "maksimum destek" vereceğini açıkladı.