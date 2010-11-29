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Dünya

GÜNEY KORE, TOPÇU EĞİTİMİNİ İPTAL ETTİ SEUL (A.A)

29 Kasım 2010 16:40

-GÜNEY KORE, TOPÇU EĞİTİMİNİ İPTAL ETTİ SEUL (A.A) - 29.11.2010 - Güney Kore, geçen hafta Kuzey Kore'nin saldırısına uğrayan Yeonpyeong adasında yapmayı planladığı topçu eğitimini iptal etti. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeonpyeong adasının güneybatısında gerçek top mermileriyle yapılması planlanan topçu eğitiminin iptal edildiğini söyledi.  Yetkililer, eğitimin iptal edilmesinin gerekçesini ise açıklamadı. Güney Kore 23 Kasımda adada topçu eğitimi yapmış, Kuzey Kore de bu eğitimi gerekçe göstererek adayı bombalamış ve bu bombardımanda 4 kişi ölmüştü.

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