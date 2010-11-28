-GÜNEY KORE TEKLİFİ "ÇOK DİKKATLİ" DEĞERLENDİRECEK SEUL (A.A) - 28.11.2010 - Güney Kore, Pekin yönetiminin, Kuzey Kore sorunuyla ilgili altılı görüşmelerdeki tarafları acil olarak toplanması teklifini değerlendireceğini bildirdi. Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'in teklifinin "çok dikkatli" bir şekilde değerlendirileceği bildirildi. Pekin yönetimi, Kore Yarımadasında gerilimin tırmandığı bir sırada, Kuzey Kore sorunuyla ilgili altılı görüşmelerdeki tarafları ivedilikle toplanmaya çağırmıştı. Kuzey Kore'nin nükleer programına son vermesi amacıyla Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen altılı görüşmelere, bu ülkenin yanı sıra ABD, Rusya, Kuzey Kore, Güney Kore ve Japonya katılıyor.