-GÜNEY KORE TATBİKATLARA DEVAM EDECEK SEUL (A.A) - 01.12.2010 - Güney Kore, ABD gemilerinin ayrılmasından sonra, askeri tatbikatlara devam edeceğini açıkladı. Yonhap haber ajansı, Güney Kore'nin pazartesinden başlamak üzere Sarı Deniz sınırına (Kuzey Kore sınırı) yakın sular da dahil olmak üzere başka tatbikatlar planlandığını duyurdu. Ajans, bu tür tatbikatların yaygın olduğunu hatırlattı ve bunların Kuzey Kore'nin muhtemel yeni provokasyonlarına karşı savunma hazırlığı çerçevesinde planlandığını bildirdi. ABD'nin USS George Washington uçak gemisi, Kore sularından çekilerek Japonya'ya gidiyor. Kuzey Kore'nin geçen hafta Güney Kore'ye ait Yeanpyeong adasına yaptığı topçu saldırısında ikisi sivil 4 kişi ölmüş, bölgede gerilim tırmanmıştı. Saldırıdan sonra USS George Washington gemisi bölgeye sevk edilmiş ve ABD ile Güney Kore ortak askeri tatbikata başlamıştı.