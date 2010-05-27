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Dünya

Güney Kore tatbikata başladı

Kuzey ve Güney Kore arasındaki gerilim tırmanırken, Güney Kore deniz altında askeri tatbikat yapmaya başladı.

27 Mayıs 2010 03:00

T24- Güney Kore donanmasının deniz altında büyük bir askeri tatbikat yürüttüğü bildirildi.

Ntv'de yer alan habere göre, deniz alttındaki yeni operasyonda ise denizaltı savarların derin sudaki faaliyeti ve donanma silahları test ediliyor.


Yonhap ajansının askeri yetkililere dayanarak verdiği haberde, tatbikata biri 3000 tonluk destroyer, üçü devriye gemisi olmak üzere 10 geminin katıldığı belirtildi.


Savunma Bakanlığı, tatbikat hakkında detaylı bilgi vermeyi reddetti.


Güney Kore'ye ait bir gemi, 26 Martta Kuzey Kore deniz hududu yakınlarındaki Baengnyeong adası açıklarında batmış, 46 Güney Koreli denizcinin öldüğü olayı araştıran uluslararası soruşturma komisyonu, geminin Kuzey Kore denizaltısından atılan torpidoyla battığını belirtmişti.


Ancak bu suçlama Pyongyang yönetimi tarafından reddedilmişti.


DENİZ ÇATIŞMASINI ENGELLEYEN ANLAŞMA FESHEDİLİYOR


Öte yandan Kuzey Kore de Güney Kore ile imzaladığı ve "yanlışlıkla çıkabilecek deniz çatışmalarını engellemeyi" amaçlayan anlaşmayı feshedeceğini bildirdi.


Kuzey Kore ordusundan yapılan açıklamada, Güney Koreli personel ve araçların Kuzey Kore sınır kasabası Kaesong'daki ortak sanayi parkına girişlerinin yasaklanacağı da belirtildi.

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