Güney Kore sınırında füze denemesi

Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler’in (BM) yaptırımlarına rağmen Kore Yarımadası'nın doğusundaki sularda iki balistik füze ateşledi.



Kuzey Kore, Pazar gecesi güney sınırındaki Kaesong şehri yakınlarında saat 01.20 ile 01.30’da 500 kilometre menzilli 2 füze ateşledi. Füzelerin fırlatıldığı bilgisi Güney Kore askeri kaynakları tarafından da doğrulandı.

Fırlatılan füzelerin, BM’nin yaptırımlarına ve kısıtlamalarına rağmen Kuzey Kore’nin 2014’teki 6'sı balistik olmak üzere 14’üncü füze denemesi olduğu belirtildi.

Fırlatma denemelerinin yapıldığı Kaesong şehri, Güney Kore’ye sadece 10 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve eski Koryo krallığının başkenti olarak dikkati çekiyor. Kuzey Kore, füzelerin eğitim çalışmalarının bir parçası olarak fırlatıldığını bildiriyor.

Bu arada Kuzey Kore'nin genç lideri Kim Joung-un, ülkesine yönelik bölgede gerçekleşecek olası saldırılar karşısında geçen hafta ordusuna her an füze fırlatmaya hazır olması talimatı vermişti.

Pekin ve Seul, uzun süredir Kuzey Kore'nin nükleer çalışmalarını askıya alması konusunda baskı yapıyor.

Kuzey Kore'nin, müttefiki Çin'in Devlet Başkanı Şi Cinping'in geçen haftaki Güney Kore ziyareti öncesinde füze fırlatması dikkati çekmişti.

Kuzey Kore, 27 Şubat, 3 Mart ve 16 Mart'ta doğu karasularına kısa menzilli oldukları sanılan 24 füze fırlatmıştı.