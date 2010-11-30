Güney Kore sınıra yığınak yapıyor

T24 - ABD ile Güney Kore'nin ortak askeri deniz tatbikatı üçüncü gününe girerken, Kuzey Kore ilk defa nükleer programının detaylarını açıkladı. Pyongyang yönetimi, nükleer tesislerinde binlerce santrifüje sahip olduğunu duyurdu. Santrifüjleri nükleer enerji için ürettiğini savunan Kuzey Kore'nin bu durumunun, Kore Yarımadası'ndaki tansiyonu daha da yükselteceğini belirtiyor.

ABD ise, Pyongyang'ın uranyum zenginleştirme programının ileride nükleer silah programı yönünde kötüye kullanılabileceğinden endişe ederken, Sarı Deniz'de tartışmalı sınır bölgesi yakınlarındaki Güney Kore-ABD ortak deniz tatbikatının sürdüğü şu günlerde Kuzey Kore'nin bu durumu Çin'i de zor durumda bıraktı.

Kuzey Kore'nin resmi KCNA haber ajansının yerel medyaya dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore'nin nükleer enerji gelişiminin, gelecekteki barışçıl amaçlar için daha aktif olacağı görüşü savunuldu.

Kuzey Kore'nin bugüne kadar iki nükleer test yaptığı ve plütonyum merkezli programlarında yeterli parçalanabilir materyal bulunduğu ve bunlarla 6 ile 12 bomba yapabileceği tahmin ediliyor.

Geçen yıl uluslararası denetçiler, Kuzey Kore'den çıkarılmıştı. Washington ise 2002'den beri Kuzey Kore'nin söz konusu programının olduğunu ileri sürüyordu.



Tansiyon her an yükselebilir

Pyongyang yönetimi, ortak tatbikatın, Kore Yarımadası'nı savaşın eşiğine getireceği konusunda Washington yönetimini uyarmıştı. 4 gün sürecek ve 1 aralık'ta bitmesi beklenen tatbikat, güneydeki sınır bölgelerinde 11 gemi, hava kuvvetleri ve 7300 personelle devam ediyor. Güney Kore, topçu silahları ve asker sayısını sınıra yakın adalarda aralıklarla güçlendiriyor.

Hareketliğin gözlemlediği yerlerden biri de Kuzey Kore'nin geçtiğimiz günlerde top atışına tuttuğu Güney Kore'nin Yeonpyeong Adası'ydı.

Incheon limanından günde bir sefer yapılan gemiyle, Koreli Eski Askerler Partisi Özel Misyon'a ait onlarca kişi, askeri kıyafetleri ve ellerindeki Güney Kore bayraklarıyla bu adaya gelip, topraklarını koruduklarını gösterdi. Bazı siviller de ellerindeki pankartlarla birlikte slogan atarak, Kuzey Kore'yi protesto ediyor. Askeri elbiselerini giyen sivil gruplar adada, gazetecilerin kaldığı Yeonpyeong ilkokuluna gelerek, okulun duvarlarına "İnsafsız, acımasız misillemeyi cezalandırmamız gerekir." yazılı pankartları astı. Sonrasında ise toplu olarak milli duyguları dile getiren marşlar söyledi.

Yerli ve yabancı gazeteciler, tek güvenli yer olan buradaki ilkokulda kalıyor. Ada halen hayalet şehir görünümünde.

Adanın sahil kesimindeki ana yolları askerler kapatırken, burada dün getirildiği söylenen bazı topçu bataryaları ile tanklar göze çarptı.



