T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Güney Kore Savunma Bakanı: 'Kuzey Kore'nin önünde bir veya 2 yıl var'

Güney Kore Savunma Bakanı Suh Choo-suk, Kuzey Kore'nin hedefi vurabilecek bir nükleer başlıklı füzeyi geliştirmesinin önünde en az bir veya 2 yıl daha olduğunu açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

Güney Kore Savunma Bakanı, Kuzey Kore'nin hedefi vurabilecek bir nükleer başlıklı füzeyi geliştirmesinin önünde en az bir veya 2 yıl daha olduğunu açıkladı.

Pazar günü Kore televizyonuna konuşan Suh Choo-suk, Kuzey Kore'nin savaş başlığının atmosfere girişini kontrol eden teknolojide henüz ileri safhaya ulaşamadıklarını söyledi.

Suh Choo-suk, Pyongyang'ın nükleer başlığı küçültmek konusunda hızla ilerlediğini de kaydederek devamında şunları söyledi:

"Daha o noktaya varabildiklerini düşünmüyoruz ama doğru bu hedeflerine yaklaşıyorlar. Zamanı tam olarak söyleyemeyiz ama bu en az bir veya 2 yıl daha alacaktır"

Güney Kore Savunma Bakanı Suh, Kuzey Kore'nin füze denemelerine devam etmesini beklediklerini ama fiili bir savaşı büyük bir risk olarak görmediklerini de ifade etti.

Kuzey Kore Ağustos ayında gerçekleştirdiği kıtalararası balistik füze denemesinde, savaş başlığını kontrol etme ve atmosfere giriş aşamalarının mükemmel işlediğini açıklamış, denemeyi "büyük bir başarı" olarak duyurmuştu.

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford da iki ülke arasında bu ay yapılacak ortak askeri tatbikatlar öncesi Güney Kore'de görüşmeler gerçekleştirecek.

Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) başkanı Mike Pompeo da Pazar günü yaptığı açıklamada, Kuzey Kore ile çok yakın zamanda bir nükleer savaş tehlikesi bulunmadığını açıkladı.

Pazar günü Amerikan Fox televizyonuna konuşan Pompeo, Kuzey Kore'nin ABD'yi vuracak bir nükleer silah geliştirmeye ne kadar yakın olduğuna ilişkin soruya, "çok daha yakınlar" yanıtını verdi.

Mike Pompeo, "Bu amaca doğru endişe verici bir hızla ilerliyorlar" dedi.

Kuzey Kore Perşembe günü Pasifik Okyanusu'ndaki ABD toprağı olan Guam'a saldırı planlandığını açıklamıştı.

Buna cevaben Trump, eğer Guam'a bir şey olursa, Kuzey Kore'nin "çok, çok büyük bir sorun" ile karşılaşacağını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Güney Kore Savunma Bakanı Suh Choo-suk Kuzey KoreKore Savunma Bakanı Kuzey KoreKoreSuh Choo-suk Kuzey KoreChoo-suk PyongyangZamanıKore Savunma Bakanı Suh Kuzey KoreKuzey Kore AğustosGenelkurmay Başkanı Joseph DunfordGüney Kore

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24