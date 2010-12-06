Güney Kore 'savaşı tetikleyebilecek' tatbikata başladı

T24- Güney Kore ordusu, donanma gemilerinin, Kore Yarımadası’nın çevresindeki sularda, gerçek mermiyle tatbikat düzenlediğini bildirdi.





Amerika'nın Sesi'nde yayımlanan habere göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 29 ayrı bölgede tatbikat düzenlendiğini ve bu bölgelerden birinin Kuzey Kore’yle aralarındaki tartışmalı sınırda bulunan bir adanın açıklarını kapsadığını belirtti.



Kuzey Kore, tatbikatları yeni bir savaşı tetikleme çabası olarak değerlendirerek kınadı.

Geçen ay Kuzey Kore ordusu, bir Güney Kore adasını topçu ateşine tutmuş ve olayda ikisi asker dört Güney Koreli ölmüştü.

Güney Kore ve Japonya dışişleri bakanları, bugün Washington’da Amerika Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’la bir araya gelerek son gerginliği ele alacak. Kuzey Kore’nin saldırısının ardından hem Güney Kore, hem de Japonya bölgede deniz tatbikatları düzenliyor.