Güney Kore: Pyongyang'ın yeni füzesi ABD'yi vurabilir

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin son denemesinde kullandığı balistik füzenin Washington'ı vurabileceği uyarısında bulundu.

Kuzey Kore'nin son uzun menzilli balistik füze denemesi, Pyongyang rejiminin nükleer başlık taşıyabilen kıtalararası taşıyıcı füze teknolojisinde önemli ilerleme kaydettiğini ve önümüzdeki yılın ortalarına kadar Hwasong-15 sayesinde son derece güçlü bir silaha sahip olabileceğini ortaya koydu.

Güney Kore Savunma Bakanlığı iki kademeli ve sıvı yakıtın kullanıldığı 13 bin kilometre menzilli füzenin Washington'a ulaşabileceğinin tahmin edildiğini duyurdu. Bakanlığın meclise sunduğu raporda denenen füzenin bir önceki modelden büyük olduğuna ve daha ağır başlık taşıyabileceğine de dikkat çekildi.

Uluslararası Stratejik Etütler Enstitüsü uzmanlarından Michael Elleman Hwasong-15'in ABD'nin her noktasına bir tonluk nükleer başlık bırakabilecek kapasitede olduğunu söyledi. Elleman'a göre Kuzey Kore'nin şimdiye kadar altı adedini geliştirdiği nükleer başlığın ağırlığı azami 700 kiloyu buluyor.

Yeni füzenin güvenirliği tartışmalı

Kuzey Kore Çarşamba günü yaptığı açıklamada taşıyıcı füzenin bin 475 kilometre irtifaya ulaştığını ve yaklaşık bin kilometre mesafeye uçtuktan sonra denize düştüğünü duyurmuştu. Taşıyıcı füzenin herhangi bir ülkeye düşmemesi için başkent Pyongyang yakınlarındaki bir üsten fırlatıldığı Güney Koreli uzmanlarca doğrulandı.

Hwasong-15'in ‘savaşta kullanılmaya hazır' duruma ne kadar yaklaştığı tartışılıyor. Güney Kore Savunma Bakanlığı'nın meclise sunduğu rapora göre füzenin atmosfere girişteki ısıya dayanıklı olup olmadığı ve isabet gücüyle planladığı gibi patlayıp patlamayacağı kestirilemiyor. Devlet Başkanı Moon Jae-in ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra nükleer programından vazgeçirtmek için Pyongyang rejimine uygulanan baskı ve yaptırımların arttırılması konusunda mutabakat sağladıklarını söyledi. Kuzey Kore kıtalararası stratejik füzenin bir önceki modeli olan Hwasong-14'ü iki kez denemişti.

Savunma uzmanı Michael Elleman Hwasong'un Amerikan hava savunmasını yanıltıcı basit düzenek taşıma amacıyla da geliştirilmiş olabileceği görüşünde. Elleman "Hwasong-15'in güvenirliğine kanaat getirildiği takdirde Devlet Başkanı Kim Jong Un iki ila üç denemenin ardından stratejik füzenin kullanılmaya hazır olduğunu ilan edebilir”, dedi.