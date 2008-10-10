Güney Kore parasının değerini korumak için müdahale etti

Güney Kore'de Merkez Bankası, bugün ilk saatlerde para birimi Von'un önemli oranda değer kaybetmesi üzerine piyasaya müdahale ederek dolar satmaya başladı.



Von'un ABD doları karşısında, yaklaşık 10 yıl önceki Asya Krizinden bu yana bir günde en yüksek oran olan yüzde 5 değer kaybetmesi üzerine Merkez Bankası piyasaya müdahale ederek dolar sattı.



Bu arada Asya kıtasının dördüncü büyük ekonomisi olan Güney Kore'de Maliye Bakanı Kang Man-soo, ABD'li bankerler ile görüşerek yerel bankaları için likidite yolları aradığı belirtildi.



Dünyanın 6. büyük rezervine sahip Güney Kore Merkez Bankasının 240 milyar dolar rezervi bulunuyor



Güney Kore Borsası bugün yüzde 9, Avustralya Borsası yüzde 8,34, Yeni Zellanda Borsası da yüzde 4,72 oranlarında değer kaybetti.

