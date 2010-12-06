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Dünya

GÜNEY KORE ORDUSUNDAN TATBİKAT SEUL (A.A)

06 Aralık 2010 13:04

-GÜNEY KORE ORDUSUNDAN TATBİKAT SEUL (A.A) - 06.12.2010 - Güney Kore ordusu, gerçek silahların kullanıldığı büyük çaplı yeni askeri tatbikatına başladı. Kuzey Kore ile gerginliğin tırmandığı bir dönemde düzenlenen tatbikatın 5 gün süreceğini belirten resmi kaynaklar, tatbikatın Sarı Deniz'de her iki devlet tarafından da hak iddia edilen adalar dahil 29 farklı noktadan başladığını kaydetti. Güney Kore, bu bölgedeki 5 adaya asker ve silah götürerek savunmasını güçlendirmişti. Kuzey Kore de 23 Kasımda bu adalardan biri olan Yeonpyeong'u bombalamış, 4 Güney Koreli asker hayatını kaybetmişti.

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