Güney Kore, Onur Yürüyüşü'nün yasaklandığını duyurdu

Güney Kore polisi, Seul'de yapılması planlanan LGBT onur yürüyüşünün yasaklandığını duyurdu. Başkent Seul'de yapılması planlanan LGBT onur yürüyüşünün yasaklanmasına gerekçe olarak, aynı saatte çok fazla yürüyüş olması gösterildi. Onur Yürüyüşü'nün yasaklanmasına sebebp olarak gösterilen yürüyüşler arasında LGBT karşıtı yürüyüş de bulunuyor.

Polis yürüyüşün yasaklanması için eylemin "trafik ve yayalara" engel teşkil edecek olmasını da sebep gösterirken, yürüyüşü düzenleyenler duruma tepki gösterdi. Eylemi düzenleyen gruplar, başka kuruluşlarla bağlantı kurarak eylemi gerçekleştirmeyi deneyeceklerini belirtirken, yürüyüşün planlandığı şekilde yapılamayacağı da söyleniyor.