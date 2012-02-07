Güney Kore 'nükleer'e talip

T24 - Güney Kore Bilgi Ekonomisi Bakanı Hong Sukwoo, Sinop'ta yapılması planlanan nükleer santrale talip olduklarını, bu ay içinde görüşmelere başlayabileceklerini söyledi.



Sinop'ta yapılması planlanan nükleer santrale Güney Kore'nin talip olacağı bildirildi.



Kore Bilgi Ekonomisi Bakanı Hong Sukwoo, Sinop'ta yapılması planlanan nükleer santrale talip olduklarını ve bu ay içinde Türkiye tarafıyla görüşmelere başlayabileceklerini açıkladı.



Hükümet kanadından doğrulama Enerji Bakanı Taner Yıldız'dan geldi. Yıldız, konuyla ilgili iki tarafın da istekli olduğunu söyleyerek "Mutabık kalamadığımız bazı noktalar var, ancak o noktalarda da uzlaşma sağlayacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Japonya devre dışı mı?



Bilindiği gibi Sinop'a yapılacak nükleer santral konusunda Japonya'yla da bir takım görüşmeler yapılmıştı. Ancak henüz bir sonuca varılamamıştı. Gazetecilerin "Japonya devreden çekilecek mi?" diye sorusuna Yıldız, "Güney Kore'den gelen teklif Japaonya'yla görüşmeleri bitirmeyecek" dedi.





