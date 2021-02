Güney Kore nüfusu tarihinde ilk defa azaldı

T24 Dış Haberler

Güney Kore'de yaşlanan nüfus ve düşük doğum oranlarının ardından tarihte ilk defa nüfus azaldı. 2020 yılı içinde ülkede 307 bin 764 ölüm yaşanırken 275 bin 815 bebek doğdu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Güney Kore'nin son on yıldır her yıl artan nüfusu bu yıl ilk defa düştü. Nüfus, bir önceki yıla göre 20 bin 838 düştü.

Yonhap ajansı ülkede 2020 yılı içinde 275 bin 815 doğum olduğunu ölüm sayısının ise 307 bin 764 olduğunu aktardı.

Güney Kore İçişleri Bakanlığı tarafından nüfus düşüşüyle ilgili yapılan açıklamada "Hızlıca azalan doğum oranı göz önünde bulundurularak hükûmet demografi politikalarında temel değişiklikler yapmalı" ifadeleri yer aldı. Asya'nın dördüncü en büyük ekonomisi olan Güney Kore'de 60 yaş üstü vatandaşlar nüfusun yüzde 24'ünü oluşturuyor.

Cumhurbaşkanı Moon Jae-in hükûmeti, çiftlerin daha büyük aileler kurmaları için hamile kadınlara 1 milyon won (675 dolar), 12 aydan küçük çocuğu olan ailelere de aylık ödenek veriyor.