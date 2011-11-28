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Dünya

Güney Kore liderinden iç çamaşırı tavsiyesi

Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Myung-bak, vatandaşlarına enerji tasarrufu konusunda örnek oluyor.

28 Kasım 2011 02:00

 T24 - Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Myung-bak, vatandaşlarına enerji tasarrufu konusunda örnek oluyor.



Uzak Doğu-Okyanusya, Yaşam, Enerji Makamındaki radyatörleri kısan Güney Kore lideri, aynı zamanda kendisinin de termal iç çamaşırı giymeye başladığını söyledi.

Lee Myung-bak, takım elbisesinin altında yatan ayrıntıları düzenli olarak radyodan yaptığı haftalık yayında anlattı.


Sözünü sakınmayan üslubundan dolayı ülkesinde ''buldozer'' lakabıyla anılan Lee Myung-bak, termal iç çamaşırının ilk aşamada pek rahat olmadığını itiraf etmekle birlikte, ''zamanla alışılıyor'' dedi.


Artık hem çok rahat olduğunu hem de üşümediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Lee, elektrik tasarrufunun önemine vurgu yaptı; Güney Kore'nin bütün şirket ve bireylerine bu konuda işbirliği çağrısında bulundu.


Güney Kore, artan elektrik ihtiyacını karşılamakta zorlanıyor.


Eylül ayında olağanüstü ısınan hava sıcaklıkları büyük çaplı elektrik kesintilerine yol açmıştı.


Bu ayın başında da büyük imalatçı firmalara elektrik tüketimini yüzde 10 düşürmeleri talimatı
verildi.

Cumhurbaşkanı Lee, termostatı birkaç derece indirip termal iç çamaşırı giyilirse enerji sorunuyla başa çıkmakta doğru bir adımın atılacağını söylüyor.


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