Güney Kore lideri: İstifaya hazırım

Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye, hakkındaki görevi kötüye kullanma suçlamaları üzerine "İstifa etmeye hazırım" dedi. Ancak Park ne zaman istifa edebileceğine dair bir açıklama yapmadı.

Devlet Başkanı Park Geun-hye, kişisel amaçlarla eski bir arkadaşının devlet işlerine karışmasına izin vermekle suçlanıyordu. Hakkında soruşturma açılan devlet başkanı Park'a istifa çağrıları yapılıyordu.

Park Geun-hye, "Görev süremin kısaltılması dahil, geleceğimle ilgili her konuyu parlamentonun kararına bırakıyorum" dedi.

Park, devlet yönetiminde "iktidar boşluğu ya da kaos yaratmayacak şekilde iktidarın devredilmesine yönelik tedbirler" alındığında, geri çekileceğini söyledi.

Cuma günü, ülkenin parlamento üyeleri, Park hakkında dava açılıp açılmayacağıyla ilgili konuşmak üzere toplanacaktı.

Güney Kore'nin ana muhalefet partisi Demokratik Parti, Devlet Başkanı Park'ın açıklamasına yanıt vermekte gecikmedi.

Demokratik Parti, görevini bırakmak istediğini söyleyen ülkenin devlet başkanı Park Geun-hye'nin "üçkağıtçılık" yaptığını ve suçlamalardan kaçma çabasında olduğunu savundu.

Yerel haber ajansı Yonhap, partinin sözcüsü Youn Kwan-suk'ın Park hakkındaki "suçlamaları sürdürecekleri" açıklamasına yer verdi.

Youn, "İnsanların asıl istediği, Park'ın en kısa sürede istifa etmesi; olayı sürüncemede bırakması ya da suçu parlamentoya atması değil" dedi.

Yüzbinlerce Güney Koreli, ülke çapındaki protestolarda Park'a istifa çağrısı yapmıştı.

Park'la ilgili skandal, gözaltındaki yakın arkadaşı Choi Soon-sil'in hakkındaki gasp iddiaları ve bir dizi suçlama sonrasında ortaya çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Park Geun-hye'nin eski arkadaşı Choi, devlet kademesinde herhangi bir görevi olmamasına rağmen, kendisini cumhurbaşkanının arkadaşı olarak tanıtıp zimmetine 9 milyon dolar geçirmekle suçlanıyor.

Choi'nin daha önce kültür ve spor etkinliklerini destekleme adı altında yardım kuruluşlarını da dolandırıldığı iddia edilirken, Güney Kore yasalarına göre zanlının idam ya da müebbet hapis cezası alması söz konusu olabilir.

Park, daha önce suçlamalar nedeniyle iki kez özür dilemiş ve "hakkında çıkan siyasi kriz nedeniyle üzgün olduğunu" söylemişti. Park, buna rağmen geri adım atmayı reddetmişti.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, Park'ın bu yolsuzluk iddialarında önemli bir rolü olduğunu vurgularken, Devlet Başkanlığı yetkilileri bunun bir "kurgu" olduğunu belirtiyor.