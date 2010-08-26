Güney Kore Kuzey'e yardım edecek

T24- Güney Kore, Sarı Deniz'deki "gemi krizi" yüzünden kısa süre önce savaşın eşiğine geldiği Kuzey Kore'ye, "düşman kardeşi"nin boğuştuğu sel felaketi nedeniyle yardım teklifinde bulundu.



Güney Kore Kızılhaç örgütü, sel baskınları yüzünden Kuzey Kore'ye acil yardım teklifinde bulundu. Cnntürk'ün haberine göre, iki ülke arasındaki gerginliğin sürdüğü bir dönemde, Güney Kore Kızılhaç sözcüsü Lee Yoon-Hwan, “Kuzey Kore bugün mesajımızı aldı, yanıt bekliyoruz” dedi.



Seul hükümetinin de Kuzey Kore'ye uluslararası kuruluşlar aracılığıyla insani yardım yapmayı düşündüğü belirtildi.



Kuzey Kore-Çin sınırını belirleyen Yalu nehrinin şiddetli yağışlar yüzünden taşması sonucunda Kuzey Kore'de çok sayıda ev yıkılırken, kara ve demiryolları büyük zarar gördü, ancak ölü sayısına ilişkin hiçbir bilgi açıklanmıyor.



Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki ilişkiler, Güney Kore'nin bir savaş gemisinin mart sonunda batırılmasından sonra gerginliğini koruyor. Güney, Kore Kuzey'i gemisini batırmakta suçluyor. Pyongyang yönetimi ise bu suçlamayı reddediyor