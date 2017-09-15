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Dünya

Güney Kore, Kuzey Kore'den 6 dakika sonra 2 füze fırlattı

Güney Kore Devlet Başkanı: Kuzey'i yok edecek gücümüz var

15 Eylül 2017 13:53

Kuzey Kore'nin bugün Japonya üzerinden geçen füzesinden 6 dakika sonra Güney Kore'nin de 2 adet Hyunmoo-2 füzesi fırlattığı aktarıldı.

Güney Kore füzelerinden birinin Güney Çin Denizi'ne 250 kilometre mesafedeki simüle hedefi başarıyla vurduğu belirtildi. İkinci füzenin ise denize düştüğü kaydedildi.

Sputnik’in Yonhap haber ajansından aktardığına göre füzeler, henüz Kuzey Kore'nin füzeleri havadayken fırlatıldı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin füze fırlatma hazırlığı yaptığını önceden tespit ettikleri için 'anında' karşılık verebildiklerini açıkladı.

Kuzey Kore'nin bu sabah yerel saatle 07.00 sularında fırlattığı füze, Japonya hava sahasına girerek Pasifik Okyanusu'na düştü. Hava sahasına giren füze nedeniyle Japonya'da sirenler çaldı, halk sığınaklara çağrıldı.

"Diyalog imkânsız"

Kuzey Kore'nin bu sabah füze fırlatmasının ardından Güney Kore ve Japonya, ulusal güvenlik konseylerini acil olarak topladı.

Ulusal Güvenlik Konseyi'nde konuşan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, "Böyle bir durumda diyalog imkânsız" dedi.

Güney Kore Devlet Başkanı, "Kuzey Kore'nin bize ve müttefikimize karşı provokasyona girişmesi halinde, Kuzey'i yok edecek ve iyileşmeye gücü yetmeyecek hale getirecek gücümüz var" dedi.

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