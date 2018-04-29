Güney Kore: Kuzey Kore nükleer deneme tesisini gelecek ay kapatacak

Güney Kore Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un "Kore milletinin bir daha kanının dökülmesine izin verilemeyeceğini" belirterek gelecekte güç kullanmaktan kaçınma sözü verdiği, ayrıca ülkedeki nükleer deneme tesisini de gelecek ay içerisinde kapatma konusunda kararlı olduğu belirtildi.

Güney Kore Devlet Başkanlığı ofisinin bir sözcüsünün yaptığı açıklamada, Kim'in "Kore Savaşı'nın üzücü geçmişini bir daha tekrarlamayacağız. Kore milletinin bir daha kanının gökülmesine izin verilemez. Güç kullanmayacağımı teyit ediyorum" dediği ifade edildi. Buna göre Kim ayrıca, gelecek ay kapatılması konusunda kararlı olduğu Punggye-ri nükleer deneme tesisine ilişkin sürecin uluslararası uzmanlar tarafından gözlemlenmesi sözünü verdi.

"Anlaşmaya varılırsa niye nükleer silah bulunduralım?"

Kuzey Kore liderinin sözlerini aktaran sözcü, Kim'in savaşı sonlandırma konusunda ABD'yle bir anlaşmaya varılması durumunda nükleer silahların anlamının kalmayacağını söylediğini belirtti. Buna göre Kim, "ABD ile görüşmelerimiz sıklaşır, güven inşa edilir, uyum ve savaşı sonlandırma konusunda anlaşmaya varılırsa niye nükleer silah bulunduralım ve zor koşullar altında yaşayalım ki?" ifadelerini kullandı.

Güney Koreli sözcü, nükleer deneme tesisinin kapatılması sürecine ilişkin, "Kuzey Kore nükleer tesisini Mayıs ayında kapatacak. Uluslararası kamuoyuna karşı şeffaflığın sağlanabilmesi için Kuzey Kore'ye uzmanları ve gazetecileri davet etmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Ortak zaman dilimi için anlaşmaya varıldı

Öte yandan açıklamada tarihi zirvede iki ülkenin ortak zaman dilimine geçme konusunda da uzlaştığı kaydedildi.

Mevcut durumda Kuzey ve Güney Kore arasında zaman dilimi farklılığı nedeniyle 1 saatlik zaman farkı bulunuyor.