T24 LogoT24 Logo
Dünya

Güney Kore Kuzey ile birleşmek amacında SEUL (A.A)

05 Ocak 2012 11:22

-Güney Kore Kuzey ile birleşmek amacında SEUL (A.A) - 05.01.2012 - Güney Kore, Kuzey Kore'nin yeni liderinin tehditlerine rağmen Kuzey ile birleşme hedefi doğrultusundaki çalışmaları finanse etmek amacıyla bir fon oluşturacak. Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, fonun kurulmasının ve birleşme için diğer pratik hazırlıkların bu yılki öncelikli hedefler arasında yer aldığı bildirildi.  Aktif "birleşme politikası" yürütüleceği kaydedilen açıklamada, bu çerçevede uluslararası destek de talep edileceği belirtildi.  Açıklamada, birleşme ile ilgili Almanya'nın tecrübelerinden de faydalanılacağı ifade edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24