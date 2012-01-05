-Güney Kore Kuzey ile birleşmek amacında SEUL (A.A) - 05.01.2012 - Güney Kore, Kuzey Kore'nin yeni liderinin tehditlerine rağmen Kuzey ile birleşme hedefi doğrultusundaki çalışmaları finanse etmek amacıyla bir fon oluşturacak. Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, fonun kurulmasının ve birleşme için diğer pratik hazırlıkların bu yılki öncelikli hedefler arasında yer aldığı bildirildi. Aktif "birleşme politikası" yürütüleceği kaydedilen açıklamada, bu çerçevede uluslararası destek de talep edileceği belirtildi. Açıklamada, birleşme ile ilgili Almanya'nın tecrübelerinden de faydalanılacağı ifade edildi.