Güney Kore kripto para borsası Coinrail'e siber saldırı

Deniz Kılınç / İstanbul,11 Haziran (DHA) – Güney Kore merkezli kripto para birimleri borsası Coinrail, kimliği belirsiz bilgisayar korsanlarının gerçekleştirdiği bir saldırı sonucu, borsadan 40 milyon dolar kripto para çalındığını açıkladı.

Yerel medya haberlerine göre saldırıda, kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli biri Bitcoin dışındaki diğer birimler olan altcoin’lerden Pundi X, Aston ve Nper çalındı. Saldırı sonrası çalındığı açıklanan Pundi X, Aston ve Nper yüzde 10 değer kaybetti.