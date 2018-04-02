Güney Kore kripto para birimlerine vergi getirmeye hazırlanıyor

Güney kore basını Güney Kore Strateji ve Finans Bakanlığı'nın haziran ayı sonuna kadar kripto para birimlerinin vergilendirmesi için bir taslak açıklayacak. Diğer yandan piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.05'lik artışına rağmen 7.000 doların altında işlem görmeyi sürdürüyor.

Sputnik'in yerel haber ajansı Fuji News Network'ü (FNN) kaynak gösterdiği haberine göre, Güney Kore Strateji ve Finans Bakanlığı haziran ayı sonuna kadar kripto para birimlerinin vergilendirmesi için bir taslak açıklayacak.

FNN'nin aktardığına göre bir bakanlık sözcüsü yaptığı açıklamada 'kesin bir takvimleri' olmadığını ancak 'yılın ilk yarısı içinde dijital para birimleri için vergiyi açıklamayı düşündüklerini' söyledi.

FNN vergilendirme işleminin gelecek yıl içinde başlayacağını da belirtti.

Geleceğe yönelik vergilendirme işlemi mart sonunda G20 ülkeleri maliye bakanlarının toplantısının ardından gündeme gelmişti.

Geçen sene aralık ayında da Güney Kore Başbakan Yardımcısı ile Strateji ve Finans Bakanı yerel Bitcoin pazarı için vergilendirme yöntemlerini incelediklerini duyurmuştu. Eylül ayında da Seul, kripto para birimi dövizlerinin mevcut vergi politikası ile uyumlu olarak yüzde 22'lik kurumlar vergisi ile yüzde 2.2 yerel gelir vergisine tabi olacağını duyurmuştu.

FNN'nin aktardığına göre, Strateji ve Finans Bakanlığı yetkilileri kripto para birimleri satışından elde edilen kârlara vergi uygulanmasını önerdi. FNN, "Eğer kripto para birimi işlemlerinden elde edilen gelir düzensiz ve geçici olarak değerlendirilirse diğer gelir vergileri uygulanabilir" yorumunu yaptı.

Güney Kore Vergilendirme Bakanlığı, ABD, Japonya, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerin kripto para birimleri vergilendirmelerini incelemek için söz konusu ülkelere yetkililer göndermişti.

Bitcoin 7 bin doların alında

Kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalanmalar sürerken, piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.05'lik artışına rağmen 7 bin doların altında işlem görmeye devam ediyor.

Toplam 9.922 adet piyasada işlem gören 1.596 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, geçen haftalardaki düşüş eğiliminin ardından son 24 saatte yüzde 1.05'lik bir artışla 6952 dolara yükseldi. Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, 117 milyar 861 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 45.5'ini oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 2.96'lık bir artışla Litecoin ve yüzde 1.17'lik bir artışla Stellar yükselirken, piyasadaki genel düşüş eğiliminin de etkisiyle piyasa hacmi 258 milyar 841 milyon dolar olarak gerçekleşti.