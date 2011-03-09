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Dünya

Güney Kore konsolosluğunda seks ve vize skandalı

Güney Kore, Çin'in finans merkezi Şangay'daki konsolosluğunda patlak veren seks skandalını soruşturuyor.

09 Mart 2011 02:00

T24 - Güney Kore, Çin'in finans merkezi Şangay'daki konsolosluğunda patlak veren seks skandalını soruşturuyor. Güney Kore basınında çıkan haberlere göre Şangay konsolosluğundaki bir grup diplomat, aynı Çinli kadınla cinsel ilişkiye girerek, karşılığında bazı gizli bilgiler aktarıp kadının tanıdığı Çinlilere vize verilmesini sağladılar.



Gazeteler, Çinli kadının kocasının olaydan haberdar olması üzerine Güney Koreli yetkilileri uyardığını yazıyor. Güney Kore Dışişleri Bakanı Kim Sung-Huan, Seul'de parlamentodan özür diledi ve konunun her ayrıntısının soruşturulacağı sözünü verdi. Çinli kadının cinsel ilişkiye girdiği Güney Koreli diplomatlardan, bir iddiaya göre Güney Kore Cumhurbaşkanı'nın telefon numarası dahil, özel ve gizli bilgilere ulaştığı ve aynı zamanda tanıdıklarına vize sağladığı söyleniyor. Çinli kadının bir casus olarak mı çalıştığı, yoksa asıl amacının vize alma işlemlerini kolaylaştırmak mı olduğu konusunda görüşler muhtelif.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Şangay konsolosluğunda yaşananları utanç verici bir skandal olarak niteledi. İddiaların odağındaki üç Güney Koreli diplomat, Şangay'dan Seul'e sevkedildiler. Çinli kadına ne olduğu ise netlik kazanmadı.


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