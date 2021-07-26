Güney Kore kadın okçuluk takımı, 33 yıldır altın madalyayı kimseye kaptırmıyor

Güney Kore kadın okçuluk takımı, tarih yazıyor. Üst üste 9'uncu altın madalyasını kazanan Güney Koreli sporcular, 33 yıldır altın madalyayı kimseye kaptırmıyor.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Okçuluk kadınlar takım müsabakasında Güney Kore mutlu sona ulaştı.

Kadınlar takım yarışlarının finalinde Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'na 6-0 üstünlük kuran Güney Kore, altın madalyanın sahibi oldu.

Okçulukta üst üste 9'uncu altın madalyasını kazanan Güney Koreli kadın sporcular, 33 yıldır altın madalyayı kimseye kaptırmıyor. Bu branşta ilk altın madalyasını ev sahibi olduğu Seul 1988'de elde eden Güney Kore, sonraki 7 oyunlarda da altın madalyayı kaptırmadı.

Güney Kore, Tokyo 2020'de de altın madalya kazanarak 33 yıllık bu geleneği sürdürdü. Bireysel eleme turlarında da Güney Koreli kadın sporcular ilk üç sırayı elde ederken 1'inci olan An San, 680 puan ile Olimpiyat rekoru kırdı.

Tokyo 2020'de kadın takımının yanı sıra Güney Koreli sporcular, erkekler ve karışık takım müsabakalarında da altın madalya kazandı.