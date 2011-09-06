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Dünya

Güney Kore İsrail'den roket satın aldı SEUL (A.A) 

06 Eylül 2011 12:27

-Güney Kore İsrail'den roket satın aldı SEUL (A.A) - 06.09.2011 - Güney Kore'nin Kuzey Kore'nin saldırılarına karşı İsrail'den gelişmiş roketler satın aldığı bildirildi. Güney Kore hükümetinden bir yetkili, Kuzey Kore'nin geçen yılki saldırısının ardından İsrailli bir şirketle gelişmiş roket alımı konusunda 43 milyon dolarlık anlaşma yaptıklarını belirtti. Yetkili, satın alınan 67 adet Spike NLOZ roketinin Sarı Deniz'deki Baengnyeong ve Yeonpyeong adalarına konuşlandırılacağını söyledi. Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, anlaşmanın Temmuz ayında yapıldığını kaydetti. İsrail'in Rafael Savunma Sistemleri şirketi, söz konusu roketlerin 25 kilometre menzilli ve gizlenmiş hedefleri vurabilecek kapasitede olduğunu bildirdi. Kuzey Kore'nin Yeonpyeong adasına geçen kasım ayında yaptığı bombardımanda 4 Koreli ölmüştü.

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