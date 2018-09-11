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Dünya

Güney Kore İran'dan petrol sevkiyatını tamamen durdurdu

Hükümet, yaptırımlardan muaf tutulabilmek için ABD ile görüşmelerini de sürdürüyor

11 Eylül 2018 18:02

Güney Kore, İran'dan petrol sevkiyatını tamamen durdurdu.

CNBC'nin haberine göre, İran'dan Temmuz ayında günde 194 bin varil petrol ithal eden Güney Koreli petrol şirketleri, Ağustos'ta petrol sevkiyatını sıfıra indirdi.

Kore Enerji Ekonomisi Enstitüsü uzmanlarından Kim Jae-kyung, ABD ile ilişkilerin sürdürülmesinin, Güney Kore için son derece önemli olduğunu belirterek, "Güney Kore'nin ulusal güvenliği ABD ile askeri ittifaka dayanıyor; bu da, hükümetler arasında müzakereler tamamlanmadan önce ithalatı proaktif olarak azaltmaya itiyor" dedi.

İran'ın üçüncü büyük petrol müşterisi olan Güney Kore'de hükümet, yaptırımlardan muaf tutulabilmek için ABD ile görüşmelerini de sürdürüyor.

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