Güney Kore İran'dan petrol alımını durduruyor

Güney Kore, Avrupa Birliği'nin uyguladığı yaptırımlardan dolayı 1 Temmuz'dan itibaren İran'dan petrol ithalini durduracağını açıkladı.

İran'ın petrol ihracatına darbe vurmak amacıyla AB ve ABD tarafından uygulanan yaptırımlar arasında, İran petrolü taşıyan gemilerin sigorta edilmesini engelleyen karar da bulunuyor.

ABD ve AB, İran'ın nükleer programını engellemek amacıyla en önemli gelir kaynaklarından biri olan petrolü tehdit unsuru olarak kullanıyor.

Güney Kore, İran'dan petrol ithalini durduran ilk büyük Asya ülkesi. Güney Kore Bilgi Ekonomisi Bakanlığı sözcüsü BBC'ye yaptığı açıklamada, İran petrolü üzerinde Avrupalı sigorta şirketlerinin sigorta engeli bulunması nedeniyle böyle bir karar aldıklarını bildirdi.

Sigorta sorunu

Ticari gemiler kaza, yaralanma, çevreye verilen zarar gibi nedenlerle sigortalanmak zorunda. Bu tür sigortaları yapan şirketlerin büyük bölümü Avrupa Birliği ülkelerinde bulunuyor.

İran petrolü taşıyan gemilere uygulanacak sigorta ambargosu 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Bu nedenle İran petrolüne bağımlı Asya'daki birçok ülke petrol akışını sağlamak için farklı tedbirler almak zorunda kaldı.

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre Hindistan ve Çin, gemiyle taşıma ve sigorta işini İran'ın kendisinin çözmesini istedi; Japonya ise İran'dan petrol taşıyan gemiler için "ülkeye özgü garanti" uygulamasını getirecek.

Alternatif kaynaklar

Asya'daki dördüncü büyük ekonomi olan Güney Kore, bölgedeki en büyük İran petrolü ithalatçılarından biri.

Sigorta yasağı uygulaması nedeniyle İran'dan petrol ithal etmesi neredeyse imkansız hale gelecek olan Güney Kore, ihtiyacının büyük bölümünü Kuveyt, Katar ve Irak gibi başka ülkelerden sağlamaya çalışacağını bildirdi. (BBC Türkçe)