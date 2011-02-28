-GÜNEY KORE İLE ABD ORTAK ASKERİ TATBİKATI BAŞLADI SEUL (A.A) - 28.02.2011 - Güney Kore ile ABD'nin yıllık ortak askeri tatbikatı başladı. Kuzey Kore'nin ''savaş hazırlığı'' olarak niteleyerek sert tepki gösterdiği tatbikat için Güney Kore ile ABD orduları, Kore Yarımadası'nda muhtemel bir olağanüstü duruma karşı tatbikat yaptıklarını açıkladı. Güney Kore'den yaklaşık 200 bin asker ile ABD'den 12 bin 800 askerin katılacağı ortak tatbikatın, Kuzey Kore'de rejimin aniden yıkılması ve büyük bir mülteci akını olması halinde meydana gelebileceklere ilişkin muhtemel senaryolara dayandığı yönünde bilgi verilmişti. Kuzey Kore dün, misilleme tehdidinde bulunarak, tatbikata ''eşi görülmemiş bir yanıt'' verileceğini bildirmişti.