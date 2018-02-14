Güney Kore hükümeti kripto para borsalarına lisans vermeyi düşünüyor

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Şubat (DHA) – Güney Kore hükümeti kripto para piyasalarını kapatmak yerine onları güvenli bir şekilde yönetebileceği bir sisteme geçmeyi ve kripto para borsalarına lisans vermeyi düşünüyor.

Business Korea’da yer alan habere göre Güney Kore lisans verip vermeme karar sürecini Haziran’da gerçekleşecek yerel seçimlerden sonra tamamlaması bekleniyor.

Hükümete yakın bir kaynağa dayandırılan haberde Güney Kore hükümetinin New York eyaletindeki sisteme benzer bir sistemle kripto para borsalarına seçici izin verileceği aktarıldı.

Haberde yetkilinin ““Kripto paralara fazladan düzenleme getirmek adına bir borsa onay sistemi getirmeyi düşünüyoruz. Büyük ihtimalle New York Eyaleti’nin seçici izinler veren modelini temel alacağız” ifadelerine yer verildi.