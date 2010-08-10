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Dünya

Güney Kore Google'a baskın yaptı

Güney Kore'de polis özel timleri, Google'ın ülkedeki merkez ofisini basarak tüm bilgisayarlara el koydu.

10 Ağustos 2010 03:00

T24- Güney Kore'de polis özel timleri, Google'ın ülkedeki merkez ofisini basarak tüm bilgisayarlara el koydu. 


Google'ın Street View uygulaması için sokak sokak bilgi toplayan ve derleyen sistemi sorun çıkarmayı sürdürüyor. Firmanın kablosuz ağlar üzerinden kişisel bilgileri de toplayıp kaydettiği iddiası üzerine Güney Kore polisi özel timleri merkez ofisi bastı.


Seul'daki Google ofisine aniden gelen 19 özel tim memuru, tüm sabit disklerle diğer belgelere el koydu.


Güney Kore Ulusal Polis Ajansı'ndan yapılan açıklamada, firmanın Street View araçlarının şifresiz kablosuz ağlara bağlanarak yetkisiz şekilde hat sahiplerinin bilgilerini topladığının araştırıldığı belirtildi. Polis, iddiaların doğruluğunu tespit için son baskın operasyonunun gerçekleştirildiğini kaydetti. 


Google, yakın zaman önce Street View araçlarının şifresiz ağlardan otomatik olarak bilgi
toplamasını 'hata' olarak nitelemiş ve özür dilemişti. Firma halen aynı nedenle 20'den fazla ülkede soruşturma geçiriyor.


Google Kore'den yapılan açıklamada ise yetkililerle tam işbirliği yapılacağı belirtildi.

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